Sabancı'dan özel tarifler

Sedes Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Koruyan Sabancı, ramazan ayına özel hazırladığı tarif ve önerileri sundu. Lezzetli ve sağlıklı tarifleriyle herkesin beğenisini kazanan Sabancı, sahurda bağışıklık güçlendiren antioksidan içeren besinleri yazarak takipçilerine tüyolar verdi. Yaptığı yemeklerle mini bir sunum hazırlayan Aslıhan Hanım bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Aslıhan Koruyan Sabancı, geçtiğimiz günlerde yeni kitabının fotoğraf çekimini yapmış ve yeni çıkacak olan kitabının her detayıyla yakından ilgilenmişti.