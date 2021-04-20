Koçibey'den yeni tarz!

Cemiyet hayatının seçkin simalarından Alara Koçibey, saçlarının rengini ve modelini değiştirdi. İmajını yenileyen Alara Hanım, kendisiyle bütünleşmiş sarı saçlarını son zamanların modası kahkülle ve siyah renkle değiştirdi. Yıllardır değiştirmediği sarı saç rengiyle tanınan Alara Koçibey fotoğrafına 'Esmer olursam' notunu düştü. Bir anda karar değiştirerek siyah saçlarıyla farklı bir görüntü yakalayan Koçibey'in tarzı bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri ise 'peruk sanırım ama çok yakışmış' yorumlarında bulundu. Alara Hanımın saçlarını gerçekten değiştirip değiştirmediği ise sosyal medya hesabında merak konusu oldu.