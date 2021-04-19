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Boyner Covid-19'a savaş açtı!

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse karşı hareket başlattı.

19 Nisan 2021 Pazartesi
Boyner Covid-19'a savaş açtı!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Cem Boyner'in eşi iş insanı Ümit Boyner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir hareket başlattı. Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgınına karşı herkesin umutlu olmasını söyleyen Boyner, maskesiyle poz verdi. 'Konuşgözlerimiz', direngözlerimiz', 'yetercovid19' başlıkları altında kitleleri sosyal medya üzerinden bir araya getirmeyi hedefleyen Ümit Hanım, fotoğrafına 'Yeter covid-19 ifademi maskenin perdelemesinden yoruldum. Covid'e inat umudumu, insan ve yaşam sevgimi, direncimi gözlerime yansıtmaya çalıştım' ifadelerini kullandı. Boyner'in bu hareketine aile üyelerinden de destek geldi. Eşi Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve kızı Emine Boyner Kürşat paylaşımlarıyla Ümit Boyner'in yanında olduklarını belirttiler.

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