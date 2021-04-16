Koçlar koronavirüse yakalandılar!

Koç Holding Yönetim Kurulu Eski Başkanı merhum Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç ve büyük kızı Esra Koç covid-19'a yakalandıklarını duyurdular. Geçtiğimiz ay kızı Esra'yı da yanına alarak, hem iş hem de tatil yapmak için Amerika'ya giden Caroline Hanım orada bulunan sahibi olduğu mağazasındaki işleriyle uğraşmıştı. Miami'den New York'a geçip tatillerine devam eden anne-kızın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastalığı hafif atlatan Caroline Koç ve Esra Koç kendilerini New York'taki evlerinde karantinaya aldılar.