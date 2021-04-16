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Kunt'tan denizcilere özel 'Meltemi–Dalgalı Sohbetler'

İş insanı ve yazar Emir Kunt, yeni kitabı Meltemi–Dalgalı Sohbetler'i okuyucularının beğenisine sundu.

16 Nisan 2021 Cuma
Kunt'tan denizcilere özel 'Meltemi–Dalgalı Sohbetler'

Denizciliğe olan aşkı çocukluğunun ilk yıllarında babasının teknesinde başlayan ve bir anlamda teknede büyüyen iş insanı Emir Kunt'un ilk kitabı, 2012'de Dalgalı Sohbetler ve Beyaz Türk Yatçıları adıyla yayınlanmıştı. Yatçılık dergilerindeki yazılarıyla fenomen haline gelen Kunt, yeni kitabı ‘Meltemi’, Dalgalı Sohbetler'i okuyucularıyla buluşturdu. Yatçılık kültürünün gelişimi ve yatçıların yaşadıklarından gözlemlerini esprili bir dille paylaştığı yazılarını derlediği üçüncü kitabı için konuşan Kunt, 'İyi bir denizci olmakla iyi bir yatçı olmanın aynı şeyler olmadığı, yeni bir yeri anlatırken okuyanları detaya boğmanın değil, kendi gözünde ve aklında kalanları sivrilterek istek uyandırmanın daha enteresan olduğu, yazıları okuyup gidenlerin kendi keşiflerinin önünü tıkamamak gerektiğini ve son olarak, neredeyse doğduğumdan beri, teknelerin içinde geçen bunca zamandan sonra hala bilmediklerimin bildiklerimden fazla olduğu gerçeği' diyerek kitabının tekne ve deniz tutkunu okuyucularına bir rehber niteliğinde olacağının altını çizdi. Kunt'un kitabını okuyan iş insanı Cem Hakko ise kitap hakkında 'Emsalsiz gözlem yeteneğini muzip bir dille kelimelere dökerek Türk yatçılığının ahval ve şeraitini anlatan Emir Kunt, editörlüğünü yaptığım Yacht Türkiye dergisinde de 10 yılı aşkın süredir yat ve deniz kültürü ekseninde kaleme aldığı eğlendirici ve yönlendirici yazılarıyla okurlarımızın her ay merakla beklediği bir fenomene dönüştü. Benim de büyük keyif aldığım keskin kaleminden çıkan Beyaz Türk Yatçıları ve Armatore kitaplarından sonra Meltemi’yi de gülümseyerek okuyacak ve bilmediğiniz pek çok şeyi öğreneceksiniz' yorumunda bulundu.

Emir Kunt Meltemi–Dalgalı Sohbetler Kitap

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