Güncel

Boynerler doğada...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner-Cem Telvi, Elif Boyner-Cihan Ayger çifti ve Emine Boyner Kürşat doğada dostlarıya bir araya geldi.

13 Nisan 2021 Salı
Boynerler doğada...

İş insanı Cem Boyner ve Bilgün Dereli'nin ikiz kızları Ayşe, Elif Boyner ve Emine Boyner Kürşat eşleriyle birlikte doğa etkinliğine öncü oldular. Geçtiğimiz haftada Doğu Karadeniz'i karış karış gezen Ayşe Boyner ile Cem Telvi çifti Rize'nin köylerinde dostlarıyla birlikte zaman geçirmişti. Eşsiz doğada yakın dostlarıyla birlikte bisiklet süren ve yürüyüş yapan Elif Boyner ve eşi Cihan Ayger, Ayşe Boyner ve Cem Telvi ile unutulmaz bir deneyim yaşadılar. Pandemi kurallarına uygun olarak bu etkinliğe katıldıklarını ve herkesin test yaptırarak bir araya geldiğini belirten Elif Boyner ise doğada meditasyon yaparak sakinliğin keyfini çıkarttı.

Ayşe Boyner-Cem Telvi Elif Boyner-Cihan Ayger

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Sakıp Sabancı, ödüllerle anıldı

Merhum işadamı Sakıp Sabancı ölüm yıldönümünde, 16. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin verilmesiyle anıldı.
Caddeler Koronavirüs sonrası ilk kez Bebek'te...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza, sevgilisi İbrahim Kutluay'ın koronavirüsü yenmesinin ardından ilk kez Bebek'te birlikte görüntülendiler.
Güncel Boynerler doğada...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner-Cem Telvi, Elif Boyner-Cihan Ayger çifti ve Emine Boyner Kürşat doğada dostlarıya bir araya geldi.
Güncel Hoşgeldin Nejat bebek...

Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü Esra Eczacıbaşı ve eşi iş insanı Murat Coşkun'un oğulları Nejat Kaya dünyaya gözlerini açtı.
Güncel Özilhan güneşlendi!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, hafta sonunu ailesiyle birlikte güneşin keyfini çıkartarak değerlendirdi.
Jet Set BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu...

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.

Magazin Hattı Evde talihsiz kaza!

Serap Tibuk, evde geçirdiği kaza sonucu ayak parmağını kırdı.
Haftanın Şıkları Yeşil ve krem uyumu...

Sanem Tezman

Caddeler Caddelerde keyifli tur

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Gözde-Aytek Şavkan ve Arzu Atabarut Nişantaşı caddelerinde objektiflere yakanlandılar.

Güncel Erdallar'ın mutlu günü...

Op. Dr. Ozan Ali Erdal, önceki gün hayatını Begüm Ağma ile birleştirdi.
Güncel Yeni yaşa ailece kutlama

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Talay, ailesiyle birlikte eşi Murat Talay'ın yeni yaşını kutladı.
Güncel Kosif'in karantina hobisi!

Sosyal medyadan koronavirüse yakalandığını duyuran Melda Kamhi Kosif karantina günlerini evde resim yaparak geçirdi.