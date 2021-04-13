Boynerler doğada...

İş insanı Cem Boyner ve Bilgün Dereli'nin ikiz kızları Ayşe, Elif Boyner ve Emine Boyner Kürşat eşleriyle birlikte doğa etkinliğine öncü oldular. Geçtiğimiz haftada Doğu Karadeniz'i karış karış gezen Ayşe Boyner ile Cem Telvi çifti Rize'nin köylerinde dostlarıyla birlikte zaman geçirmişti. Eşsiz doğada yakın dostlarıyla birlikte bisiklet süren ve yürüyüş yapan Elif Boyner ve eşi Cihan Ayger, Ayşe Boyner ve Cem Telvi ile unutulmaz bir deneyim yaşadılar. Pandemi kurallarına uygun olarak bu etkinliğe katıldıklarını ve herkesin test yaptırarak bir araya geldiğini belirten Elif Boyner ise doğada meditasyon yaparak sakinliğin keyfini çıkarttı.