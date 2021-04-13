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Sakıp Sabancı, ödüllerle anıldı

Merhum işadamı Sakıp Sabancı ölüm yıldönümünde, 16. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin verilmesiyle anıldı.

19 Nisan 2021 Pazartesi
Sakıp Sabancı, ödüllerle anıldı

17 yıl önce vefatıyla ailesi, akrabaları ve yakın dostlarının yanı sıra tüm Türkiye'yi derinden üzen Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine verilen "Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri" çevrimiçi düzenlenen törenle sahibini buldu. Yılın konusu ise “Korona Sonrası Dünya ve Türkiye: Pandemilerin Sosyal, Psikolojik ve Siyasi Etkileri” olarak belirlendi. University College London Davranışsal Değişim Merkezi Direktörü Profesör Susan Michie Jüri Özel Ödülü’ne layık görülürken törende konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, çevrimiçi düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tüm dünyanın bilim insanlarından, insanlığa umut olacak haberleri beklediğini hatırlatarak, “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri, Sakıp Bey’in gelecek için, bilim insanlarına olan güveninin bir kanıtıdır. Türkiye’den sosyal bilimler alanında uluslararası platformda verilen ilk ödül programı olması sebebiyle de hem Üniversitemiz hem de ülkemiz için çok kıymetlidir. Bu olağandışı günlerde, tüm insanlık olarak gözümüz, kulağımız bilim insanlarında; onlardan gelecek, insanlığa umut olacak haberleri bekliyoruz. Bir kez daha bilimin, insanın varoluşunun temel taşlarından biri olduğunu görüyor, bu vasiyetin önemini çok iyi anlıyoruz. Sakıp Bey’in bu inançla temellerini attığı Üniversitemiz, bugün dünya için bilim üretiyor, gelecek için bilim insanları yetiştiriyor” dedi.

Onur AYDIN

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