Hoşgeldin Nejat bebek...

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, ikinci torunlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Eczacıbaşı çiftinin 2018 yılında Paladin Yatırım’ın kurucu ortağı Murat Coşkun’la nikâh masasına oturan kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun, geçtiğimiz hafta anne oldu. Çift, oğullarına “Nejat Kaya” ismini verdi. Oğullarına “Kaya” diye seslenecek olan çift, aile büyüklerini onurlandırmak için “Nejat” ismini de başına koydu. Esra Eczacıbaşı Coşkun’un dedesi, Türkiye’deki ilaç sanayisinin kurucusu Nejat Eczacıbaşı ile Murat Coşkun’un dedesinin adı olan İzmir’in önde gelen isimlerinden, 2008 yılında vefat eden Tariş eski genel müdürü Nejat Halulu'nun adına ithafen oğullarına “Nejat Kaya” ismini verdikleri öğrenildi.