Gülmanlar'ın tablo krizi!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Feryal Gülman ve Kemal Gülman yalı satışı davasından sonra bu kez de evde bulunan tablolardan dolayı karşı karşıya geldi. Feryal Gülman'ın 2013 yılında açmış olduğu boşanma davası sonrası evden uzaklaştırılan Kemal Gülman, yalıda değeri milyon dolarları bulan tabloları için harekete geçti. Aralarında; Osman Hamdi'nin 'Çiçek Yerleştiren Kız' tablosundan, Mahmut Cuda'nın 'Natürmont' eserine kadar onlarca tablonun bulunduğu yalıdaki eserlerle ilgili hukuki süreci başlatan Kemal Gülman, avukatı İsmet Koçak aracılığıyla tabloların iadesi için başvuruda bulundu. Açmış olduğu davanın yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında bulunan 20'ye yakın müzayede evine ve koleksiyonerlere yazılı olarak bilgi geçen Kemal Gülman, böylelikle kendi bilgisi dışında yapılacak eser satışlarının da önüne geçti. İş insanı Kemal Gülman’ın avukatının müzayede evleri ve sanat koleksiyonerlerine gönderdiği açıklamada ise 'Kemal Gülman, 2013 yılından beri Bebek’te bulunan evine bir daha gidememiş ve kendisine ait çok değerli tablo ile antikalar da evde kalmıştır. Tabloların iadesi için yasal yollara başvurulmuş olup yargılama süreci devam etmektedir. Tabloların, herhangi bir ortamda satılmak istenmesi, sizin de alıcı olma ihtimalinize istinaden, açmış olduğumuz ve açacağımız davaların sonuçlarından olumsuz yönde etkilenmemeniz ve mağdur olmamanız için bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı duyduk.' ifadelerinde bulundu. Gülmanlar geçtimiz aylarda Bebek'te ki yalı sorunuyla gündeme gelmiş, 1978 yılında Kemal Gülman tarafından alınan ve evlilik sürecinden %52’sini eşi Feryal Gülman’a, %48’ini ise oğlu Aslan Kemal Gülman’a devreden Kemal Gülman, eşinin yalıyı satışa çıkarması sonrası avukatlarının girişimiyle engel olmuştu. Feryal Gülman ise satış durumunun olmadığını belirtmişti.

Tolga ASLAN