Koçibey çocuklarıyla geçmişi andı!

Cemiyet hayatının seçkin simalarından Alara Koçibey, firari işadamı Cem Uzan ile evliliğinden olan kızı Yasemin Paris ve oğlu Renç Emre ile Roma'da çekilmiş eski fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çocukları Renç Emre ve Yasemin Paris'e çok düşkün olan Alara Koçibey, çocuklarının büyüdüğüne dikkat çekerek paylaşımına 'Bebekliklerinden beri mimarlık ve sanat tarihi öğreticem diye sürüklemediğim yer kalmadı onları. Ne zaman bu kadar büyüdünüz' notunu düştü. Cem Uzan'dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra gönlünü kendisinden 10 yaş küçük Eren Morova'ya kaptıran Alara Koçibey'in Morova ile güzel giden bir ilişkisi var.