'Genç Yetenekler' için iş başında...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, yoğun iş temposuna yeniden başlayarak ofisteki gününü sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'deki üstün yetenekli genç müzisyenleri destekleyen Çağdaş Eğitim Vakfı yararına çalışan Yoleri, kültür ve sanat alanında ülkemizi yurt dışında temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olarak onların birer dünyada yıldızı olabilmeleri yolunda gerekli imkanları sağlıyor. 'Genç Yetenekler' projesi için yeni çalışmalar yapan Berrin Yoleri ve ekibi birlikte toplantı yaparak bilgi alışverişi yaptı. Ofiste geçirdiği bir günü paylaşan Berrin Yoleri'nin toplantı paylaşımına ise çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.