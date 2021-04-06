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Otizmli çocuklara anlamlı destek!

Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, 'Fark Yok Sevgi Var' projesiyle otizmli çocuklara destek oldu.

06 Nisan 2021 Salı
Otizmli çocuklara anlamlı destek!

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Genel Sekreteri ve NG Hotels İcra Kurulu Başkanı iş kadını Hediye Güral Gür 'Fark Yok Sevgi Var' projesi kapsamında otizmli çocuklara destek oldu. Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na projeye katılarak yardım eden Hediye Hanım, misafirlerini ofisinde ağırladı. Türkiye'nin başarılı yöneticilerinin fotoğraflarını çekmek için yola çıkan otizmli çocuklardan Mehmet Akif Yalçın, Hediye Güral Gür'ü iş yerinde ziyaret etti. Proje kapsamında Mehmet Akif'e kendi odasında poz veren iş insanı Gür, anlamlı projeye dahil olduğu için gurur duyduğunu belirterek 'Todev Otizm Vakfı'nın 'Fark Yok Sevgi Var' projesinde yer almaktan büyük mutluluk duydum. Benim fotoğrafımı çeken Mehmet Akif Yalçın gerçekten sevgi dolu çok özel bir yavrumuz. Beraber vakit geçirmekten ikimiz de çok büyük keyif aldık' dedi. Geçtiğimiz ay iş insanı Mete Vardar'da projeye dahil olarak 'Fark Yok Sevgi Var' projesine dahil olarak otizmli Atlas Mete'ye poz vermişti.

Hediye Güral Gür Fark Yok Sevgi Var Todev Otizm Vakfı

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