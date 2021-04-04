Özyeğinler'in mutlu günü!

FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, 4 yıllık sevgilisi Yasemin Güçkan ile aile arasında yapılan bir törenle dünyaevine girdi. Yılbaşında romantik bir dağ evinde avukat sevgilisi Yasemin Güçkan’a evlenme teklifi eden ünlü iş insanı Murat Özyeğin, “evet” yanıtını aldıktan sonra evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Hüsnü ve Ayşen Özyeğin’in evinde, aile arasında yapılan bir törenle nikah masasını oturan çiftin bu anına sadece aile büyükleri, kardeşleri ve Murat Özyeğin’in üç çocuğu şahitlik etti. Pandemi nedeniyle büyük bir kutlama yerine küçük bir tören düzenleyen çiftin, yaz aylarında ise düğün yapmak istedikleri iddia edildi.