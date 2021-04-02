O şimdi asker...

7 yıldır boşanma davaları devam eden Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğulları Aslan Kemal Gülman askere gideceğini annesinin ınstagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Oğlu Aslan Kemal Gülman'ı askere yollamanın gururunu yaşayan Feryal Gülman oğlu için küçük bir kutlama düzenledi. Oğluna bir pasta yaptıran Feryal Hanımın pastaya yazdırdığı 'Aslan gibi Türk askeriyim' notu dikkat çekti. Oğlu Aslan Kemal'le çekildiği fotoğrafı da yayınlayan Gülman paylaşımına "Büyümüyorlardı aslında bizim için de, işte okul, mezuniyet vs derken zaman geçiyordu sadece. Şimdi ilk kez artık büyüdüğünü hissediyorum, biraz hüzün, hoş bir gurur, kısa da olsa, asker ocağı" notunu düştü.