Bir Dilek Tut Derneği'nden çocuklara özel proje!

Türkiye’de kuruculuğunu Carole Hakko’nun üstlendiği Bir Dilek Tut Derneği hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3–18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştiriyor. Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Make-A-Wish® Türkiye (Bir Dilek Tut Derneği) pandemi döneminde hayata geçirdiği yardım projeleri ile dikkatleri üzerine çekti. Hayata geçen yardım işlerinin başarısıyla tüm dünyadaki Make-A-Wish®’ler arasında da ödüllendirilen Make-A-Wish® Türkiye, son olarak da Türkiye’nin ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada ile anlamlı bir projeye imza atıyor. Make-A-Wish® Türkiye ve derneğin sosyal sorumluluk partneri “Yıldızlı Markalar” projesini hayata geçiriyor. “Yıldızlı Markalar” projesi kapsamında e-ticeret sitesinde Türkiye için özel bir pazarlama sayfası hazırlayacak. 11 Mart’ta hayata geçecek ve bir sene boyunca yayında kalacak bu sayfada, projenin amacı ve paydaşları anlatılacak. Ayrıca projeye destek veren markaların isim ve logoları yıldız içerisinde gösterilecek. “Yıldızlı Markalar” projesinde elde edilen gelirlerle Bir Dilek Tut Derneği 3-18 yaşları arasında, çocukluk çağı kanseri, organ yetmezliği, bağışıklık sisteminin çökmesi gibi zor ve travmatik tedavi süreçleri olan hastalıklar ile mücadele eden çocukların gerçekleşmesini imkansız olarak düşündükleri bir hayali gerçeğe döndürecek.