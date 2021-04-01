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"Hep baba diyorlar"

İş insanı Buğra Toplusoy'un eşi Ceyda Ateş Toplusoy kızlarının yeni fotoğrafını paylaşarak kızı Talya'nın babasına benzetildiğini takipçileriyle paylaştı.

01 Nisan 2021 Perşembe
"Hep baba diyorlar"

2018 yılında Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen ve geçtiğimiz aylarda kızı Talya'yı kucağına alan oyuncu Ceyda Ateş Toplusoy, sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu. İlk kez annelik duygusunu tadan Toplusoy, kızı Talya'nın üç aylık olmasının ardından kuralı bozdu. Ceyda Hanım, sık sık kızı ve eşiyle birlikte hayatından kesitler yayınlamaya devam ediyor. Kızının Buğra Toplusoy'a benzetildiğini ifade eden Ceyda Ateş Toplusoy, esprili gönderisine, "Hep 'Baba' diyorlar! Şaka şaka kızmadım! Sağlığımız yerinde olsun yeter" notunu düştü. İş insanı Buğra Toplusoy ise Talya'nın yeni karesini duygusal bir not ile yayınladı. Buğra Toplusoy, gönderisine, "Gün gelir devran döner. Bu hayatta birçok şeyin eksikliğini hissedebilirsin ama ben hayatta olduğum sürece benim sevgimin eksikliğini asla hissetmeyeceksin canım kızım" notunu düştü. Çiftin paylaşımları takipçilerinden kısa çok sayıda beğeni ve yorum aldı.




Buğra Toplusoy talyatoplusoy ceydaateş

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