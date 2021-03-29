Eczacıbaşı Ailesi'ne ikinci torun!

2018 yılında, Bodrum’da yapılan görkemli bir düğünle hayatını Murat Coşkun’la birleştiren Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü Esra Eczacıbaşı Coşkun, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Mayıs ayında doğum yapmaya hazırlanan Coşkun’un bir oğlu olacak. Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, geçtiğimiz şubat ayında ilk kez torun sevinci yaşamıştı. Oğulları Emre Eczacıbaşı ve gelinleri Dilara Eczacıbaşı’nın bir kızları olmuş, bebeklerine Ela ismini vermişlerdi.