Konsoloslukta özel toplantı!

Gate27'yi kururak genç sanatçıları destekleyen cemiyet hayatının ünlü simalarından Melisa Tapan, Avusturya Başkonsolosu Gerhard Lutz ve ünlü modacı Atıl Kutoğlu ile birlikte Avusturya Konsolosluğu'nda bir araya geldi. Yurtdışından sanatçılarla işbirliği yapmak isteyen ve Türk sanatçıları yurtdışında tanıtmayı amaçlayan Tapan, Avusturya’nın Yeniköy’deki tarihi Başkonsolosluk binasında görüşmeler yaptı. Türkiye ve Avusturya arası fahri elçi gibi olan modacı Atıl Kutoğlu, Avusturya’yla işbirliği yapabilmesi için Tapan'a önerilerde bulundu. Avusturya Başkonsolosu Gerhard Lutz’la beraber toplantı yapan Melisa Tapan ve Atıl Kutoğlu, yeni uluslararası projelerin müjdesini verdi.