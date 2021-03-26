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HT Kulüp 10 yaşında...

İş ve cemiyet hayatının nabzını tutan,cemiyet haberciliğinin amiral gemisi HT Kulüp 10 yaşında...

26 Mart 2021 Cuma
HT Kulüp 10 yaşında...

Yaptığı tarafsız haberlerle iş ve cemiyet hayatının nabzını tutan HT Kulüp 10. yılını özel dileklerle kutluyor. Sosyetenin tanınmış hanımlarından Feryal Gülman, Pelin Akın Özalp, Elif Dürüst ve Pervin Ersoy, cemiyet haberciliğine yeni bir soluk getiren HT Kulüp'ü 10. yılında yalnız bırakmadı.

Feryal Gülman: HT Kulüp ekibinin, çalışanlarının 10. yılını kutluyorum. Sizleri seviyoruz. Hepinize nice nice keyifli yıllar diliyoruz.

Pelin Akın Özalp: Merakla izlediğimiz, ilgiyle takip ettiğimiz HT Kulüp meğerse 10. yılını doldurmuş. Tebrikler. Konserler, tiyatrolar, aktiviteler ve güzel röportajlarıyla her zaman gündemde. Hayat boyu başarılar.

Elif Dürüst: Bana göre magazin haberleri, haberlerin kreması. HT Kulüp’te bunu başarıyla gerçekleştiriyor. Takip ettiğim bir site. 10. senenizi kutluyorum.

Pervin Ersoy: Çok seviyorum HT Kulüp’ü. Başarılarınızın devamını diliyorum. O kadar güzel bir çizginiz var ki, herkesin gönlünü yapan, herkesle çok mesafeli, çok iyi diyaloglarınız var, biliyorum ve sizleri çok seviyorum.

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Feryal Gülman Pelin Akın Özalp Elif Dürüst Pervin Ersoy

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