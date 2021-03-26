İş dünyasından 10. yıla özel dilekler...

8 Mart 2011 yılından beri yayın hayatında HT Kulüp Ailesi'ni yalnız bırakmayan iş ve cemiyet hayatının güçlü temsilcilerinden Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Sabancı, iş insanları Buğra Toplusoy, Aytek Şavkan ve Nuri Develi 10. yılımıza özel dileklerini HT Kulüp'te paylaştılar.

Süleyman Orakçıoğlu: HT Kulüp’ü gönülden içtenlikle kutluyorum. Sosyal hayatın içinde, sanat organizasyonlarında, cemiyet hayatında ve her yerde çok önemli, dürüst bir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası. Bu konuda çok özverili çalıştıklarını biliyorum. Aynı zamanda önümüzdeki dönemlerde de bu başarılarının devam etmesini diliyorum. Çünkü iyi ve başarılı bir ekip. yolları açık olsun.

Hacı Sabancı: Sevgili HT Kulüp Ailesi’nin 10. yılını kutluyorum. Bugüne kadar doğru, dürüst ve kaliteli habercilik çizginizden ödün vermeden yayın politikanıza devam ettiniz. Umarım bundan sonraki senelerde aynı şekilde sürdürürsünüz.

Buğra Toplusoy: Tüm değerli HT Kulüp Ailesi’nin 10. yılını kutluyorum. Nice mutlu, davetli, açılışlı ve magazin haberli 10 yıllar diliyorum.

Nuri Develi: HT Kulüp Ailesi’nin 10. yılını kutluyorum sağlık dolu günlerde başarıyla, keyifle ve huzurla nice yayın dönemleri diliyorum. Nice 10 senelere.

Aytek Şavkan: Çok tebrik ediyorum. Her zaman hayatımızın içinde varsınız. Hayırlı olsun. Her zaman beraberiz inşallah.

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