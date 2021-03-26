Güncel

İş dünyasından 10. yıla özel dilekler...

İş ve cemiyet dünyasının nabzını tutan HT Kulüp 10. yılını kutluyor. İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler de 10. yıla özel dileklerini paylaştılar

27 Mart 2021 Cumartesi
İş dünyasından 10. yıla özel dilekler...

8 Mart 2011 yılından beri yayın hayatında HT Kulüp Ailesi'ni yalnız bırakmayan iş ve cemiyet hayatının güçlü temsilcilerinden Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Sabancı, iş insanları Buğra Toplusoy, Aytek Şavkan ve Nuri Develi 10. yılımıza özel dileklerini HT Kulüp'te paylaştılar.

Süleyman Orakçıoğlu: HT Kulüp’ü gönülden içtenlikle kutluyorum. Sosyal hayatın içinde, sanat organizasyonlarında, cemiyet hayatında ve her yerde çok önemli, dürüst bir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası. Bu konuda çok özverili çalıştıklarını biliyorum. Aynı zamanda önümüzdeki dönemlerde de bu başarılarının devam etmesini diliyorum. Çünkü iyi ve başarılı bir ekip. yolları açık olsun.

Hacı Sabancı: Sevgili HT Kulüp Ailesi’nin 10. yılını kutluyorum. Bugüne kadar doğru, dürüst ve kaliteli habercilik çizginizden ödün vermeden yayın politikanıza devam ettiniz. Umarım bundan sonraki senelerde aynı şekilde sürdürürsünüz.

Buğra Toplusoy: Tüm değerli HT Kulüp Ailesi’nin 10. yılını kutluyorum. Nice mutlu, davetli, açılışlı ve magazin haberli 10 yıllar diliyorum.

Nuri Develi: HT Kulüp Ailesi’nin 10. yılını kutluyorum sağlık dolu günlerde başarıyla, keyifle ve huzurla nice yayın dönemleri diliyorum. Nice 10 senelere.

Aytek Şavkan: Çok tebrik ediyorum. Her zaman hayatımızın içinde varsınız. Hayırlı olsun. Her zaman beraberiz inşallah.

Video için tıklayınız


HT Kulüp 10 yıl Süleyman Orakçıoğlu Hacı sabancı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Balıkçıda öğle buluşması...

Hande-Mehmet Gamgam çifti, koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranların kapanış saati erkene alınması sebebiyle öğle yemeğinde bir balık restoranını tercih etti
Güncel İş dünyasından 10. yıla özel dilekler...

İş ve cemiyet dünyasının nabzını tutan HT Kulüp 10. yılını kutluyor. İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler de 10. yıla özel dileklerini paylaştılar
Güncel Boyner'e enişteden destek...

Ayşe Boyner, kendi giyim markasını yarattı. Kardeşi Emine Boyner Kürşat'ın eşi Ali Kürşat, Ayşe Boyner'in markası için gönüllü model oldu
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

HT Kulüp'te bu hafta...
Davetler Lezzet tutkunları açılışta buluştu!

Cemiyet hayatının ünlü simaları Etiler'de açılan resorantın açılışında bir araya geldi.
Güncel HT Kulüp 10 yaşında...

İş ve cemiyet hayatının nabzını tutan,cemiyet haberciliğinin amiral gemisi HT Kulüp 10 yaşında...
Güncel Açık havada spor...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Leyla Alaton doğa yürüyüşünü takipçileriyle paylaştı.
Güncel Cemiyet hayatından mesaj var 'Nice yıllara...'

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri HT Kulüp'ün 10. yılını kutlayarak özel dileklerde bulundular.
Güncel HT Life'ta bu hafta...

HT Life'ta bu hafta...
Güncel Yeni durak 'Kastamonu'

Rotahane Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine Kastamonu ile devam etti.

Haftanın Şıkları Takım şıklığı...

Arzu Sabancı
Güncel Modada Özilhan şıklığı...

Ünlü markalarla iş birliğini devam ettiren Yasemin Özilhan bir moda markası için yeni giyim koleksiyonu hazırladı