Eczacıbaşı'ndan kar manzaraları!

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı İstanbul'da bulunan Belgrad Ormanı'nda çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafçılığa olan tutkusuyla da ön plana çıkan Eczacıbaşı, geçtiğimiz ay çektiği kar manzaralı Belgrad Ormanı fotoğraflarını paylaştı. Seyahatleri esnasında eşi Oya Eczacıbaşı'nı da fotoğraflayan Bülent Bey'in bembeyaz kar kareleri çok sayıda beğeni aldı. İş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı geçtiğimiz hafta Bebek'te yürüyüş yaparak birlikte form tutmuşlardı.