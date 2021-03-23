Güncel

Otizmli çocuklara destek oldu!

Turizmci iş insanı Mete Vardar 'Fark Yok Sevgi Var' projesiyle otizmli çocuklara destek oldu.

23 Mart 2021 Salı
Otizmli çocuklara destek oldu!

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 'Fark Yok Sevgi Var' projesi kapsamında otizmli çocuklara destek oldu. Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na projeye katılarak yardım eden Mete Vardar misafirlerini iş yerinde ağırladı. Türkiye'nin başarılı yöneticilerinin fotoğraflarını çekmek için yola çıkan otizmli çocuklardan Atlas Mete, Jolly Genel Merkez'de Mete Vardar'ı ziyaret etti. Proje kapsamında Atlas Mete'ye kendi odasında poz veren iş insanı Mete Vardar, anlamlı projeye dahil olduğu için gurur duyduğunu belirtti.

Mete Vardar Fark Yok Sevgi Var Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Otizmli çocuklara destek oldu!

Turizmci iş insanı Mete Vardar 'Fark Yok Sevgi Var' projesiyle otizmli çocuklara destek oldu.
Güncel Tapan'dan 'Kapadokya' paylaşımı

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Melisa Tapan, Nevşehir'de çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
Söyleşi "Mesleğimle ülkemi tanıtmak hedefimdi"

Cemiyet hayatının seçkin isimlerine yaptığı tasarımlarla adından söz ettiren modacı Atıl Kutoğlu ve markasının yüzü haline gelen aile dostu Mihrişah Mayatepek ile iş hayatı, pandemi süreci, moda ve hayatla ilgili uzun ve keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik...
Magazin Hattı Sağlık çalışanları için sürpriz!

İş insanı Gülçin Derindere sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
Güncel Alkoçlar'ın golf keyfi...

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar hafta sonunu eşi Kaan Demirağ ve dostlarıyla birlikte golf yaparak geçirdi.
Jet Set Hadid'in İstanbul turu!

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile Bella Hadid'in emlak kralı babaları Mohamed Hadid, İstanbul'u ziyaret etti.
Haftanın Şıkları Kış stili...

Hande Sezer Pekcan
Davetler Türkiye'nin değerleri ödül töreninde...

İş, siyaset ve cemiyet hayatı Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'nde bir araya geldi.
Güncel Tezman'ın atölye eğlencesi!

Sanem Tezman atölyede çalıştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Davetler Pilevneli'de “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi...

Refik Anadol, “Makine Hatıraları: Uzay” isimli kişisel sergisini Pilevneli Dolapdere'de sanatseverlerin beğenisine sundu.
Güncel Sanat etkinliğine özel şıklık!

Cemiyet hayatının ünlü simaları Refik Anadol'un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisinde şıklıklarıyla göz kamaştırdı.
Güncel Romantik yıl dönümü...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Kosif ve Evelize Kosif çifti evlilik yıl dönümlerini kutladı.