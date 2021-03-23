Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 'Fark Yok Sevgi Var' projesi kapsamında otizmli çocuklara destek oldu. Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na projeye katılarak yardım eden Mete Vardar misafirlerini iş yerinde ağırladı. Türkiye'nin başarılı yöneticilerinin fotoğraflarını çekmek için yola çıkan otizmli çocuklardan Atlas Mete, Jolly Genel Merkez'de Mete Vardar'ı ziyaret etti. Proje kapsamında Atlas Mete'ye kendi odasında poz veren iş insanı Mete Vardar, anlamlı projeye dahil olduğu için gurur duyduğunu belirtti.