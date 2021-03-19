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Sanat etkinliğine özel şıklık!

Cemiyet hayatının ünlü simaları Refik Anadol'un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisinde şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

19 Mart 2021 Cuma
Sanat etkinliğine özel şıklık!

Üç yıl aradan sonra Refik Anadol’un yeni kişisel sergisi Makine Hatıraları: Uzay'ı Pilevneli Dolapdere’de ziyaret eden sanatsever ünlü hanımlar şıklıklarıyla göz doldurdular. Anadol'un eserlerini dikkatle inceleyen Elif Dürüst, Serra Türker, Pırıl Çetindoğan, Esra Civelek ve Serra Türker kombinleriyle serginin beğenilen isimlerinden oldular. Sosyetik güzel Elif Dürüst ile Aslı Pamir ise sergi için aynı ceketi giyince ikili pişti oldu. Aynı tasarım ceketi giyen Dürüst ve Pamir, bu anları arkadaşları Esra Civelek'e fotoğraflattıktan sonra uzun süre şakalaşarak kendilerini tiye aldılar.

Onur AYDIN

elifdürüst aslıpamir pırılçetindoğan pişti sanat

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