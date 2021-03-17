HT Kulüp 10 yaşında...

8 Mart 2011'de başladığımız yayın hayatımıza aynı heyecanla devam ediyoruz. Özel haberlerlerimizle fark yarattığımız, günlerce konuşulan haberlere imza attığımız htkulup.com 10 yılı geride bıraktı...

Ses getiren haberlerimiz, tarafsız haberciliğimiz ve hiçbir yerde göremeyeceğiniz özel görüntüler, özel söyleşiler ve moda röportajlarıyla 10 yıllık geçmişimizde nice güzel haberlere imza attık.

Bu haberlerden en çarpıcılarına gelecek olursak, yıllardır Fransa'da firari olarak yaşayan işadamı Cem Uzan ile Derin Mermerci aşkını Paris'te ilk görüntüleyen HT Kulüp'tü...

Yasemin Ergene'ye gönlünü kaptıran genç iş insanı İzzet Özilhan'ın herkesten gizlediği aile arasında olan düğününden ilk fotoğraf yine htkulup.com'un manşetini süslemişti.

Allan Hakko, Emir Sohtorik, Azer Hakko, Eda Polat'ın da aralarında olduğu cemiyet hayatının ünlü isimlerinin evlerinde verdikleri çılgın partideki fotoğraflar bugün hala çok konuşuluyor.

Ciner Yayın Holding bünyesinde Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan HT Kulüp televizyon programı dışında SHOW TV'de ekrana gelen Cumartesi Sürprizi ve Pazar Sürprizi'nde çalışan tüm arkadaşların emeklerine sağlık!

Biz her gün aynı heyecan ve hevesle yeni güne başlıyoruz. 10 yıldır bu heyecanımız bir gün bile eksilmedi. Hep en iyisini yapmak, en iyi görüntüyü ve fotoğrafı size ulaştırmak için gece gündüz canla başla yılmadan çalışıyoruz.

Sosyal medya hesabımızdan paylaştığımız fotoğraflar ve görüntüleri de çok beğendiğinizi biliyoruz. Zira organik takipçi sayımız ve beğeni rekorlarıyla her şey apaçık ortada... Siz değerli okuyucularımıza 10 yıl boyunca layık olmaya çalıştık. Bundan sonra da daha iyilerini yapacağımıza inanıyoruz. Nice 10 yıllara diyoruz...

HT Kulüp'ün 10. yılı kutlu olsun...