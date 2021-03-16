Otizmli çocuklar yararına klip çektiler!

Saffet Emre Tonguç, bu yıl da Tohum Otizm Vakfı için kolları sıvadı. Yıllar önce yazıp bestelediği “Baharımda Gel” şarkısını profesyonel ellere teslim etti. Şarkının düzenlemesi ve kaydı yapıldıktan sonra, İstanbul’un birbirinden güzel köşelerinde bir de klip çekildi. Klipte iş, sanat ve moda dünyasından başarılı kadınlar da Tonguç’a eşlik etti. Semiramis Pekkan, Leyla Alaton, Siren Ertan ve Fulya Nayman hem klipte rol aldılar hem de çekimler için evlerini açtılar. Klip Instagram ve YouTube üzerinden izlenebiliyor. Şarkıyı birçok dijital platformdan dinlemek de mümkün. En unutulmaz doğum günlerinden birini yaşadığını söyleyen Tonguç, “Benim mesleğim ve yolum 35 senedir belli. Sesim konusunda iddialı değilim ya da müzikte kariyer gibi bir planım yok. Ama bu şarkı için çok sevdiğim dostlarım beni yüreklendirdi ve destekledi. Ben de sadece kendim için bir şey yapmak yerine bunu bir sosyal sorumluluk projesine çevirmek istedim. Çünkü her yaşımı başka yaşamlara iyilikle dokunarak karşılamayı anlamlı buluyorum. Şarkı söylemek en sevdiğim şeylerden biri. Ama bu kez sadece şarkı söylemek heyecanlandırmıyor beni. Otizmli kardeşlerimize faydam dokunacağı için çok heyecanlıyım” dedi.