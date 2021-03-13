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Bilgel, son yolculuğuna uğurlandı

79 yaşındaki iş insanı Taylan Bilgel sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

13 Mart 2021 Cumartesi
Bilgel, son yolculuğuna uğurlandı

Deva Partisi kurucu üyelerinden, iş insanı Taylan Bilgel bugün sabaha karşı 79 yaşında hayatını kaybetti. Anadolu Otomotiv’in kurucusu olan Taylan Bilgel, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Bilgel'in cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine Hüsamettin Özkan, Çiğdem Simavi ve İnan Kıraç gibi iş dünyasının önemli simaları katıldı. 1942 yılında Ankara’da doğan Bilgel, 1963’te Ankara Koleji’nden mezun oldu. 1971’de Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler akademisi’ni bitiren Bilgel, Ankara’da atıldığı iş hayatını İstanbul’da sürdürdü.

Onur AYDIN

Taylan Bilgel vefat

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