İş ve siyaset dünyası cenazede buluştu

İş insanı ve Anadolu Otomotiv’in kurucusu Taylan Bilgel son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz gün kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş insanı Taylan Bilgel'in cenazesine Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski Başbakan Yardımcılarımızdan Hüsamettin Özkan ile eşi Zeynep Çiğdem Özkan, Çiğdem Simavi, İnan Kıraç gibi iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları katıldı. Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Aile Kabristanlığı'na defnedildi.

Taylan Bilgel Kimdir?

Anadolu Otomotiv’in kurucusu Taylan Bilgel, 1942 yılında Ankara’da doğdu. 1963’te Ankara Koleji’nden mezun oldu.1971’de Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ni bitiren Bilgel, Ankara’da atıldığı iş hayatını İstanbul’da sürdürdü, Anadolu Otomotiv’i kurarak yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

Onur AYDIN