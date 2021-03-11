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Mina'sız 3 yıl geçti...

Dubai seyahati dönüşü işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve aralarında arkadaşlarınında olduğu 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan elim uçak kazasının üzerinden 3 yıl geçti. Hayata gözlerini yuman Mina Başaran'ı ailesi ölümünün üçüncü yılında gazetelere verdikleri duygusal ilanla andı.

11 Mart 2021 Perşembe
Mina'sız 3 yıl geçti...

11 Mart 2018'de Mina Başaran'ın da aralarında olduğu 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazası sonrasında hayata gözlerini yuman Mina Başaran'ı ailesi ve dostları andı. Babası Hüseyin ve annesi Beril Başaran ölümünün üçüncü yılı dolan kızlarını gazetede verdikleri duygusal ilanla andı. Acılı aile ilanda 'Mina'mız... Bize yaşattığın güzellikler için sana sonsuz teşekkürler' notuyla hüzünlerini paylaştılar. Mina Başaran'ın annesi Beril Başaran kızının adını yaşatmak için çalışmalarda bulundu. İlk önce Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul şubesiyle önce Mina'nın adına genç üniversite kızlara eğitim bursu verildi. Ailesinin tek kızı olan ve yakın çevresinde çok sevilen Mina Başaran'ın evliliğine 1 ay kalasıyla hayatını kaybetmesi şok etkisi yaratmıştı.

minabaşaran hüseyinbaşaran Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

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