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Sabancı'dan geçmiş olsun çiçeği!

Ömer ve Arzu Sabancı çiftinin ortanca oğulları Hakan Sabancı sosyal medya hesabından takip ettiği ve gönlünü kaptırdığı iddia edilen Duygu Özlen'e çiçek gönderdi.

11 Mart 2021 Perşembe
Sabancı'dan geçmiş olsun çiçeği!

Sosyetenin gözde bekârlarından Hakan Sabancı gönlünü oyuncu ve model Duygu Özlen'e kaptırdı. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Sabancı'nın hasta olan Duygu Özlen'e çiçek gönderdiği kareler aşk dedikodularını doğrular nitelikteydi. İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ettiği ve birbirlerinin fotoğraflarını beğendikleri dikkatlerden kaçmazken taze aşıkların hafta sonu Bebek'teki bir balıkçıda yemek yedikleri ve mekana Sabancı'nın abisi Hacı Sabancı ve nişanlısı Nazlı Kayı'nın da gelerek başka bir masada oturdukları takipçileri tarafından iddia edildi. Uzun süredir kalbini aşka kapatan Hakan Sabancı en son oyuncu Merve Boluğur ile Bodrum'da objektiflere yansımış fakat ikilinin ilişkileri uzun sürmemişti.

Hakan Sabancı Duygu Özlen aşk

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