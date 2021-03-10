İkizlerinin kıyafetlerini satışa çıkardı!

Bir hayvansever olarak sokak hayvanlarına her zaman sahip çıkan Derin Mermerci yaptığı yardımla herkese örnek oldu. İkiz kızları Lal ve Mila Aydın'ın kıyafetlerini sosyal medyadan satışa çıkaran Mermerci, satıştan elde edilecek gelirle sokak hayvanlarına yardım etme kararı aldı. Instagram hesabından kızlarının eşyalarını paylaşan Derin Mermerci, kıyafetleri almak isteyenler için bir yardım hareketi başlattı. Hayvanseverler tarafından takdir edilen Mermerci, 'Satıştan gelecek parayla sokakta yaşayan can dostlarıma daha da fazla mama alabileceğim' dedi. Daha önce Ayvacık ve Lapseki'deki sokak hayvanları için kulübe yaptıran Derin Hanım kulubeleri takipçileriyle paylaşmıştı.