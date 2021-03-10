Eşiyle benzincide buluştu

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi Engin Altan Düzyatan ile geçtiğimiz günlerde Levent'te bulunan bir benzinlikte buluşmuştu. Çiftin önceki günde buluşma yeri öğle yemeği yerken objektiflere yakalandıkları benzinlikti. Oğlu Emir'i anaokulundan alan Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın olduğu araca teslim etti. Emir'i çekmemeleri için gazetecilere ricada bulunan Engin Altan Düzyatan sorulan sorulara cevap vermek istemedi. Neslişah Hanım ise elindekileri göstererek, "Emir kadınlar günü için okulda yapmış. Çok güzeller bayıldım" dedi. İkili daha sonra araçlarına binerek benzinlikten ayrıldı.

Onur AYDIN