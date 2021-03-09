Ailece bir arada...

Sosyetenin tanınmış simalarından iş insanı Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı oğullarıyla bir araya geldi. Oğulları Kerim, Hakan, Hacı ve nişanlısı Nazlı Kayı'yla buluşan Sabancı, eğlenceli anlar geçirdi. Sabancı Ailesi birlikte yürüyüş yaparak zaman geçirdi. İş hayatında adından sıkça söz ettiren ve modaya yön veren Arzu Sabancı, yaptığı tasarımlarla da dikkat çekiyor. Son kreasyonunu oğlunun nişanlısı Nazlı Kayı'nın üzerinde gösteren Arzu Hanım, bu anlarıda sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi.