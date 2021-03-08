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Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyoruz.

08 Mart 2021 Pazartesi
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun

Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1800'lü yıllarda bir tekstil fabrikasında daha iyi çalışma koşulları için greve giden kadın işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamayarak ölmeleriyle gündeme geldi. Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. "Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kutlanmaya devam ediliyor. Aslına bakarsanız gündemimizde bu kadar kadına şiddet ve eşitsizlik haberleri yer alırken kadınlarımıza sadece yılın bir günü değil her zaman, her gün sahip çıkmalıyız. Biz de HT Kulüp Ailesi olarak sayfamızdan tüm iş kadınlarımızın, annelerimizin ve geleceğin başarılı kadınlarının bu özel gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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