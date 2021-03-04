Özilhan'dan tarz paylaşım...

Cemiyet hayatının en tarz sahibi kadınlarından olan Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabı için yeniden poz verdi. Geçtiğimiz hafta sonu eşi İzzet Özilhan ile birlikte doğada zaman geçiren ve atış poligonunda dostlarıyla birlikte eğlenen Özilhan'ın paylaşımları çok sayıda yorum ve beğeni almıştı. Yeniden objektif karşısına geçen Özilhan, bu anları sosyal medyadan paylaştı. Evinden çıkarken poz veren Yasemin Hanım'ın siyah beyaz kabanı ise dikkat çekti. Tarzıyla ve kombinleriyle her zaman beğenilen Yasemin Özilhan'ın kabanının fiyatı ise sosyal medyada takipçileri tarafından merak konusu oldu.