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Kadınlar için el ele verdiler!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özünde kadınların ürünlerini pazarlayarak gelir elde ettikleri bir e-ticaret sitesinin kurucusu iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'la Zoom üzerinden bir toplantı düzenledi.

01 Mart 2021 Pazartesi
Kadınlar için el ele verdiler!

Türkiye'nin birbirinden değerli yörelerine özgü ürünlerin paylaşıldığı, kültür transformasyonunun yapıldığı bir dijital platform olarak hayata geçirilen Shopstarwomen.com’un fikir sahibi ve WEB sitesinin kurucusu Demet Sabancı Çetindoğan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep nezdinde; kadın istihdamı, kadınların ekonomik bağlamda güçlü kılınması, yerel ürünlerin tanıtılması ve dağıtımının yapılması için güçlerini birleştirdi. Başkan Şahin, Shopstarwomen.com için gerek kurumsal gerekse de şehir olarak hazır olduklarını dile getirerek, “Hızlı bir şekilde önümüzdeki hafta ekiplerimiz bir araya gelir, nasıl bir yol haritası çizeceğimizin istişaresini yaparız. Ürün çeşitliliği ve kalifikasyon açısından ben eminim ki en güçlü şehir biziz” dedi. Şahin, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren GASMEK ve Kadın Girişimci Destek Merkezi ile hali hazırda yöresel ürünler ürettiğini belirterek, “Rahatlıkla Shopstarwomen.com sitesine entegre olabiliriz” ifadelerini kullandı. İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan ise "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile dün yaptığımız zoom toplantısı çok verimli geçti. Hem kadınlarımızın ürünlerinin satışı hemde üreticiyi yerinde ziyaret ile pandemi sonrası şehirlerarası ziyaretlerimiz başlayacak" dedi.


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