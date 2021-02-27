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Atlas Sineması'na görkemli açılış!

Restorasyonu tamamlanan İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ında katılımıyla açıldı.

27 Şubat 2021 Cumartesi
Atlas Sineması'na görkemli açılış!

Restorasyonu tamamlanan İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy da katıldı. Yaklaşık iki yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını açan Türkiye'nin ilk sinema müzesi, geçmişten bugüne Türk sinema tarihine ışık tutacak. Özel koleksiyonlara da yer verilen müzede, dünya sinemasına ilişkin bilgi ve belgelerin yanı sıra Türk sinemasından baş yapıtlar da sinemaseverler için sergileniyor. Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katılan dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, oyuncu Josh Harrnett, yönetmen-senarist Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley, Yapımcı Ivan Atkinson, Miramax CEO'su Yapımcı Bill Block'un da aralarında bulunduğu Hollywood oyuncu ve yapımcıları programın gerçekleştirildiği Atlas 1948 Sineması'nı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile birlikte gezdi.

Hakan YAĞCI

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