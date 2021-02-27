Sosyetenin pandemi önerileri...

Koronavirüs salgınıyla yeni normale adapte olan cemiyet hayatının ünlü isimleri virüsten korunmak için aldıkları önlemleri paylaştılar. Maske-mesafe-hijyen kurallarına uyan seçkin isimlerin Covid-19 virüsünü kapmamak için aldıkları diğer önlemlerin yanısıra psikolojilerini korumak için aldıkları önlemlerde dikkat çekti. Pandeminin başlarında korktuğunu söyleyen Zeynep Üstünel, bilgi kirliliği ve yeterli aşı olmamasından şikayet etti. Çok sık koştuğunu söyleyen Üstünel, çok kayıp bir sene olduğunu belirtti. İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın'da virüs nedeniyle annesini kaybettiğini söyledi. Ayaydın "Sağlığımızı korumak için dengeli beslenip yeni tarifler deniyoruz ve koşuyoruz" dedi. Psikolojisinin bu durumdan çok etkilenmediğini belirten Şebnem Çapa ise süreci işe giderek ve örgü yaparak geçirdiğini belirtti. İş insanı Celal Çapa karantina sürecinde işe gittiğini ve kitap okuduğunu söyledi. Pandeminin zorlu günlerini Bodrum'da geçiren Selma Türkeş ise "İyi düşünmek lazım. Negatif haber verenlerle bu süreçte görüşmedim" dedi.