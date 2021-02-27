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ÇABA Derneği, 'Hadi Birlikte' diyor

ÇABA ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği, obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu ve toplumsal mücadele gerektirdiği konusunda bilinç yaratılmasına destek olacak özel bir projede buluştu

27 Şubat 2021 Cumartesi
ÇABA Derneği, 'Hadi Birlikte' diyor

Toplumun ihtiyaç duyulan her alanında, bugüne kadar pek çok yardım faaliyeti düzenleyen ve destekleriyle birçok hayata dokunan ÇABA Derneği, obezite farkındalığı için özel bir çalışma hayata geçiriyor. ÇABA Derneği Başkanı Eda Kosif’in, “Türkiye Obezite Araştırma Derneği tarafından, Novo Nordisk’in koşulsuz desteğiyle gerçekleşecek olan ‘Hadi Birlikte’ projesi kapsamında, obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu, hekim, diyetisyen, psikolog, egzersiz uzmanı ve bariyatrik cerrah gibi farklı uzmanlıkların desteğiyle yönetilmesi gerektiği, önyargı ve damgalamalar gibi konularda bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz” diyerek anlattığı projeyle önümüzdeki dönemlerde çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecek. ‘Hadi Birlikte’ projesinin ilk çalışması özel bir talk show olacak. ÇABA Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran ve Eser Yenenler’in moderatörlüğündeki bu şovda; BKM Mutfak oyuncuları skeçleriyle yer alacak. Obezitenin bir hastalık olduğu ve bir hekim önderliğinde tedavi edilmesine dikkat çekecek program, eğlenceli içeriğiyle izleyenleri hem güldürecek hem de önemli bilgiler verecek.

Çaba Derneği Obezite şov

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