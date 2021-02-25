Sabancı'dan öğrencilere destek!

Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında farklı sektörlerde varlığını gösteren, girişimci kimliği ile birçok yeniliğe imza atan, sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan Demet Sabancı Çetindoğan başkanlığında açılan e-ticaret sitesi öğrencilere destek olmak için adım attı. Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder ve üyeleriyle bir araya gelerek yeni bir projeye imza atan Çetindoğan, yapılacak satışların bir kısmını öğrencilere bağışlayacak. 1-10 Mart tarihleri arasında, seçili ürünlerin gelirinin bir kısmını Başarım Sensin Derneği bursiyerlerinin eğitim fonuna aktarılacağı projede başarılı ancak fırsat eşitsizliği yaşayan öğrencilere burs imkanı sağlanacak.