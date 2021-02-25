Yakın dostların müze gezisi...

Kültürel emanetleri korumak, kültürler arası iletişimi sağlamak ve kültür sanat bilincini geliştirmek amacıyla 2011 yılında iş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos7 Derneği üyelerininde katılımıyla Resim Müzesi'ne gezi düzenledi. Geziye Arzu Sabancı başta olmak üzere, dernek üyelerinden Berna Çebi, Dilek Türker ve Yonca Ebuzziya'da katıldı. Tarihe ışık tutan gezide eserler gezilerek üyeler tarafından keşfedildi. Müze gezisinin ardından dernek üyeleri Yıldız Parkı'na giderek yürüyüş yaptılar.