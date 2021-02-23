Güncel

Yeni durak 'Ayasofya'

Rotahane Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine İstanbul ile devam etti.

23 Şubat 2021 Salı
Yeni durak 'Ayasofya'

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını hedefleyen Pervin Ersoy, Türkiye’nin tarihi önemi yüksek şehirlerinden İstanbul şehrine Rotahane ile birlikte özel bir tur düzenlendi. Türkiye'nin tarihsel zenginlikleriyle ve mimari özellikleriyle önem taşıyan Ayasofya, Rotahane tarafından gerçekleştirilen geziyle bilgi alınarak gezildi. İstanbul'un önemli noktalarından Topkapı Sarayı gibi tarihi ve kültürel güzellikleri Bilge Kuru, Nergis Pekuysal, Şükran Güzeliş eşliğinde birlikte ziyaret etti.

pervinersoy Ayasofya bilgekuru ROTAHANE

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Kutoğlu, ''Sevgili dostlarla sıcak buluşma''

Ünlü modacı Atıl Kutoğlu yakın arkadaşıyla bir araya gelerek keyifli bir akşam geçirdi.

Tatil Çetindoğan pistlerde...

Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan nişanlısı Gökhan Kokuludağ kayak tatili yaptı.
Güncel Yeni durak 'Ayasofya'

Rotahane Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine İstanbul ile devam etti.

Magazin Hattı Güher ve Süher Pekinel EPOS7'de

EPOS 7 Derneği, Dünyanın sayılı ikili virtüözlerinden Güher ve Süher Pekinel’i zoom üzerinden yapılan bir online bir buluşmada ağırladı.

Tatil Kartalkaya’da kayak keyfi

Hafta içi yoğun iş temposuyla çalışan Başar Kozanoğlu ve Alize Dinçkök, Sedef-Alpsel Mercan çifti hafta sonu Kartalkaya’da kayarak yaparak stres attılar.

Güncel Ulusoy'dan romantik kutlama

İşadamı Alican Ulusoy ve oyuncu sevgilisi Hande Subaşı'nın doğum gününü kutladı.
Güncel Özilhan'ın ev hali!

Giyinme odasında objektif karşısına geçen Yasemin Özilhan ev haliyle paylaşım yaptı.
Güncel Sağlıklı reçeteleri kitapta topladı...

Sağlıklı yaşam reçeteleriyle dolu bir yemek kitabı çıkaran Gabriela Palatchi Elhadef, kitap tanıtımındaki fotoğrafların bazılarını kendisi çekti
Güncel Çaba Derneği'nden online toplantı...

Pandemi döneminde çalışmalarına devam eden Çaba Derneği, geçtiğimiz gün üyeleriyle online toplantı yaptı
Haftanın Şıkları Uyumlu tarz...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan
Güncel Nazlı Kayı: 'Aşk' ayaklarımı yerden kesiyor...

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Nazlı Kayı sağlıklı yaşamı ve aşk hayatıyla alakalı samimi itiraflarda bulundu.
Söyleşi "Hacı benden daha disiplinlidir"

Genç iş insanı Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı spor hocası Tuğçe Alpay'ın Youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu.