Yeni durak 'Ayasofya'

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını hedefleyen Pervin Ersoy, Türkiye’nin tarihi önemi yüksek şehirlerinden İstanbul şehrine Rotahane ile birlikte özel bir tur düzenlendi. Türkiye'nin tarihsel zenginlikleriyle ve mimari özellikleriyle önem taşıyan Ayasofya, Rotahane tarafından gerçekleştirilen geziyle bilgi alınarak gezildi. İstanbul'un önemli noktalarından Topkapı Sarayı gibi tarihi ve kültürel güzellikleri Bilge Kuru, Nergis Pekuysal, Şükran Güzeliş eşliğinde birlikte ziyaret etti.