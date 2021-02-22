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Özilhan'ın ev hali!

Giyinme odasında objektif karşısına geçen Yasemin Özilhan ev haliyle paylaşım yaptı.

22 Şubat 2021 Pazartesi
Özilhan'ın ev hali!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan, koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı. Bütün vaktini evde geçiren Özilhan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Pandemi sürecinde sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Özilhan, ayna karşısında çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Giyinme odasında siyah kombini ile poz veren 36 yaşındaki Özilhan'ın gönderisi takipçilerinden ilgi gördü. Emine ve Ela adında iki çocuğu olan sosyetik güzelin bacak kasları da dikkatlerden kaçmadı. Evinin bir köşesini spor salonuna çeviren Yasemin Özilhan, her gün düzenli olarak egzersiz yapmayı ihmal etmiyor.



Yasemin Özilhan sosyalmedya ev paylaşım

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