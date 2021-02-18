Güncel

Dünya Kadınlar Festivali'nden 'Şehirde kadın olmak'

Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, Sabancı Vakfı işbirliği ile ilk dijital olarak düzenlenecek.

18 Şubat 2021 Perşembe
Dünya Kadınlar Festivali'nden 'Şehirde kadın olmak'

WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, 5-7 Mart 2021'de çevrim içi düzenlenecek. Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, WOW Vakfı ortaklığında, British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği, 'Şehirde Kadın Olmak' ana temasıyla gerçekleşecek festival, kadınları destekleyerek karşılaştıkları güçlükleri ve daha eşit bir dünya için oluşturdukları çözümleri görünür kılmayı hedefliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı olarak, Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'u, British Council iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez düzenlemekten memnuniyet duyduklarını aktardı. Festivalin, sivil toplum alanından ve sanat dünyasından 60'tan fazla kişi ve kurumun katılımıyla kadın hakları mücadelesinde güncel konuların tartışılacağı ve kazanımların kutlanacağı bir platform sunacağını belirten Sabancı, şunları kaydetti: 'Sivil toplum ve sanatçıları bir araya getiren festival, bu yıl pandemi sebebiyle dijital ortamda gerçekleşecek. Bu sayede daha çok kadına bu coşkulu sesi duyurma imkanına sahip olacak. Kadının güçlü olmadığı bir toplumda gelişimden söz edemeyiz. WOW İstanbul Festivali de bu gücü destekleyen çok önemli bir buluşma. Pandemiyle geçen bir yılın ardından kadınların karşı karşıya kaldığı eşitsizliklerin ve haklara erişimle ilgili sorunların çok daha derinleştiğini gözlemlediğimiz bu süreçte birbirimizden ilham alacağımız, umutla dolacağımız bir buluşma olmasını temenni ediyorum.

Şehirde kadın olmak WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul güler sabancı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Eczacıbaşılar'da torun sevinci...

Emre-Dilara Eczacıbaşı çiftinin 'Ela' ismini verdikleri kızları bugün sabaha karşı dünyaya geldi
Güncel Dünya Kadınlar Festivali'nden 'Şehirde kadın olmak'

Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, Sabancı Vakfı işbirliği ile ilk dijital olarak düzenlenecek.

Güncel Boyner tarzı...

Kendi giyim markası için sık sık objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, sosyal medyada aktif olarak yer alarak kreasyonlarını sergiliyor
Güncel Alaton, anılarını tazeledi...

İş kadını Leyla Alaton, 7 yıl önce çektirdiği fotoğrafını paylaşarak anılarını tazeledi.
Magazin Hattı TÜSİAD Avrupa Yeşil Mutabakatı Söyleşileri

TÜSİAD Avrupa Yeşil Mutabakatı Söyleşileri serisinin üçüncüsü “Sürdürülebilirlik ve Değer Zinciri” temasıyla, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Levent Çakıroğlu’nun katılımı ile gerçekleşti.
Güncel Koç Kuruçeşme'de!

Koç Holding Başkanvekili Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, tekneden inerken HT Kulüp objektiflerine yansıdı.
Güncel Koçibey at bindi

Sosyetenin ünlü simalarından Alara Koçibey, güne at binerek başladı.
Güncel Arabada yemek molası...

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan bir benzin istasyonunda öğle yemeği yerken objektiflere yansıdı.
Güncel Kızını ilk kez paylaştı!

Kızları Talya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Buğra Toplusoy ve Ceyda Ateş, kızlarının ilk karesini yayınladı.
Güncel Özilhan'dan romantik paylaşım

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile birlikte çekilen yeni karesini Instagram'dan yayınladı.

Güncel Sosyetenin kar sevinci...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri İstanbul'a yeniden kar yağmasıyla birlikte doyasıya eğlendi.
Güncel Beyaz eğlence...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Melisa Tapan, Suzan Şen ve kızı Melisa Keçeli, karda oynadıkları eğlenceli anları paylaştı.