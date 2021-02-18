Dünya Kadınlar Festivali'nden 'Şehirde kadın olmak'

WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, 5-7 Mart 2021'de çevrim içi düzenlenecek. Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, WOW Vakfı ortaklığında, British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği, 'Şehirde Kadın Olmak' ana temasıyla gerçekleşecek festival, kadınları destekleyerek karşılaştıkları güçlükleri ve daha eşit bir dünya için oluşturdukları çözümleri görünür kılmayı hedefliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı olarak, Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'u, British Council iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez düzenlemekten memnuniyet duyduklarını aktardı. Festivalin, sivil toplum alanından ve sanat dünyasından 60'tan fazla kişi ve kurumun katılımıyla kadın hakları mücadelesinde güncel konuların tartışılacağı ve kazanımların kutlanacağı bir platform sunacağını belirten Sabancı, şunları kaydetti: 'Sivil toplum ve sanatçıları bir araya getiren festival, bu yıl pandemi sebebiyle dijital ortamda gerçekleşecek. Bu sayede daha çok kadına bu coşkulu sesi duyurma imkanına sahip olacak. Kadının güçlü olmadığı bir toplumda gelişimden söz edemeyiz. WOW İstanbul Festivali de bu gücü destekleyen çok önemli bir buluşma. Pandemiyle geçen bir yılın ardından kadınların karşı karşıya kaldığı eşitsizliklerin ve haklara erişimle ilgili sorunların çok daha derinleştiğini gözlemlediğimiz bu süreçte birbirimizden ilham alacağımız, umutla dolacağımız bir buluşma olmasını temenni ediyorum.