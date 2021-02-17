Kızını ilk kez paylaştı!

2018 yılında Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen ve geçtiğimiz aylarda kızı Talya'yı kucağına alan oyuncu Ceyda Ateş Toplusoy, pandemi döneminde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu. İlk kez annelik duygusunu tadan Toplusoy, kızı ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Henüz kızının yüzünü göstermemeyi tercih eden 32 yaşındaki Ceyda Ateş Toplusoy, Talya ile pozunu, "Bal böceği Talia Hanım... Kalbinden sevgi ve merhamet hiç eksik olmasın minik tırtılım" notuyla paylaştı.