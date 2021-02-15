Gençlerden yeni marka!

İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi başarılı iş insanı Nejdet Ayaydın'ın kızı Yağmur Ayaydın ile cemiyet hayatının tanınmış diş doktorlarından Dr. Şinasi Eryürek'in torunu Zeynep Çorbacıoğlu ile birlikte tekstil sektörüne atıldılar. Yağmur Ayaydın babası Nejdet Ayaydın gibi sektöre adım atarken Zeynep Çorbacıoğlu'yla aynı heyecanı yaşıyor. Regent's Üniversitesi'nde Global Management bölümü okuyan Yağmur Ayaydın, Koç Üniversitesi İşletme bölümünde okuyan arkadaşı Zeynep Çorbacıoğlu ile Fancy Fabric isimli markalarının tasarımlarını satışa sundu.