Güncel

Cemiyetin âşık çiftleri...

Tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, cemiyet hayatının genç çiftlerini bir araya getirdik.

14 Şubat 2021 Pazar
Cemiyetin âşık çiftleri...

Cemiyet hayatının genç temsilcileri, sadece 14 Şubat'ta değil senenin her günü aşklarını dolu dolu yaşıyor. Genç iş insanı Hacı Sabancı, nişanlısı Nazlı Kayı ile her günü Sevgililer Günü tadında geçiriyor. Çiçeği burnunda âşıklar Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ, nişanlılık sürelerini çok fazla uzatmadan geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişlerdi. Aşkları yeni başlayan Allah Hakko ile sevgilisi Merve Oflaz ise ilişkilerini sosyal medyada gözler önüne seriyor. Yıllardır birlikte olan Alican Ulusoy ile oyuncu sevgilisi Hande Subaşı, aşklarını dolu dizgin yaşayanlardan. Birbirleriyle tutkuyla bağlı olan Alpin Albayrak ile eşi Hikmet Albayrak ise evliliklerini iki çocukla taçlandırdı. Bizde bu vesileyle tüm çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayarak aşklarının daim olmasını diliyoruz.

aşk sevgi cemiyet 14 Şubat

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Cemiyetin âşık çiftleri...

Tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, cemiyet hayatının genç çiftlerini bir araya getirdik.

Güncel Özilhan'dan yeni poz

Her fırsatta objektif karşısına geçerek paylaşım yapan Yasemin Özilhan, yeniden poz verdi.

Güncel Ayaydın Ailesi'nde kutlama sevinci

CHP Eski Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın kızı Pınar Ayaydın Talay, oğlu Yiğit'in doğum gününü aile arasında kutladı.

Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

HT Kulüp'te bu hafta...
Güncel Çiftlikte stres attılar

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Hande Sezer Pekcan ve Berrin Zorlu dostlarıyla çiftlikte bir araya geldi.
Güncel Çetindoğan'dan kadın girişimcilere destek

Demet Sabancı Çetindoğan, birçok kadın girişimcinin bulunduğu e-ticaret sitesinin tanıtımını kadınlardan satın aldığı ürünlerle yaptı.
Güncel Koç’un vasiyetini gösterdi!

Beykoz'da hayata geçirilecek olan Mustafa Vehbi Koç Golf Tesisi'nin yapım aşamasını eşi Caroline Koç sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel Ersoy'un Kars anısı...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pervin Ersoy Kars anılarını takipçileriyle paylaştı.
Güncel HT Life'ta bu hafta...

HT Life'ta bu hafta...
Güncel Epos7 Derneği'nden Balat gezisi...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte Balat'a gezi gerçekleştirdi.
Güncel Tapan'ın doğa kaçamağı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Tapan sosyal hayatın stresini doğada attı.
Haftanın Şıkları Renkli şık

Şebnem Çapa