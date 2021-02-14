Cemiyetin âşık çiftleri...

Cemiyet hayatının genç temsilcileri, sadece 14 Şubat'ta değil senenin her günü aşklarını dolu dolu yaşıyor. Genç iş insanı Hacı Sabancı, nişanlısı Nazlı Kayı ile her günü Sevgililer Günü tadında geçiriyor. Çiçeği burnunda âşıklar Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ, nişanlılık sürelerini çok fazla uzatmadan geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişlerdi. Aşkları yeni başlayan Allah Hakko ile sevgilisi Merve Oflaz ise ilişkilerini sosyal medyada gözler önüne seriyor. Yıllardır birlikte olan Alican Ulusoy ile oyuncu sevgilisi Hande Subaşı, aşklarını dolu dizgin yaşayanlardan. Birbirleriyle tutkuyla bağlı olan Alpin Albayrak ile eşi Hikmet Albayrak ise evliliklerini iki çocukla taçlandırdı. Bizde bu vesileyle tüm çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayarak aşklarının daim olmasını diliyoruz.