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Koç’un vasiyetini gösterdi!

Beykoz'da hayata geçirilecek olan Mustafa Vehbi Koç Golf Tesisi'nin yapım aşamasını eşi Caroline Koç sosyal medya hesabından paylaştı.

11 Şubat 2021 Perşembe
Koç’un vasiyetini gösterdi!

2016 yılında hayatını kaybeden Koç Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Mustafa Koç'un hayali olan Mustafa Vehbi Koç Golf Tesisi'ni merhum Koç'un eşi Caroline Koç sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 2015 yılında Mustafa Koç tarafından satın alınan İstanbul Beykoz Riva'daki 224 bin metrekarelik arazide hayata geçirilecek projenin tanıtımı Kasım 2017'de yapılmıştı. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Golf Kulübü Başkanı Caroline N. Koç önderliğinde hayata geçirilen proje imar sorunları nedeniyle gecikti. 2018 yılında arazideki 17 parsel için hazırlanan imar planları onaylanmıştı. Çalışmaların hızlanmasıyla birlikte bölgeye gidip çalışmaları yakından gören Caroline Koç ise bu anları sosyal medya hesabına yükleyerek sahanın son halini paylaştı.

Mustafa Vehbi Koç Golf Tesisi Caroline Koç golf spor

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