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Epos7 Derneği'nden Balat gezisi...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte Balat'a gezi gerçekleştirdi.

10 Şubat 2021 Çarşamba
Epos7 Derneği'nden Balat gezisi...

Kültürel emanetleri korumak, kültürler arası iletişimi sağlamak ve kültür sanat bilincini geliştirmek amacıyla 2011 yılında iş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos7 Derneği üyelerininde katılımıyla İstanbul'un tarihi semti Balat'a gezi düzenledi. Pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirelen geziye bazı üyeler ve Epos7 Derneği üyelerinden Arzu Sabancı başta olmak üzere Aslı Şen ve Yonca Ebuzziya'da katıldı. Tarihe ışık tutan gezide Fener Rum Lisesi rehber eşliğinde gezilerek üyeler tarafından keşfedildi.

Epos 7 Derneği Balat arzusabancı aslışen

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