Gülman'a doğum günü sürprizi

Sosyetenin ünlü isimlerinden Feryal Gülman, yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Bir mekanda bir araya gelen Dalia Garih ve Ruken Mızraklı, Feryal Gülman'ı doğum gününde yalnız bırakmadı. Pastasını dilek tutarak üfleyen Gülman, mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. " Tüm güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Her seneye, çokça sevgi, dostluk, değer bilmek, şükretmek ekleyebiliyormuyuz diye düşünürüm. Olgunlaşıyor mu yaşı mız gibi yüreğimiz de, Sevgi siz verdikçe büyür, iyilik siz yaptıkça çoğalır.Dostluksa hep emek ister evlat gibi. Kalp kırmak en kolayı, zor olan kalbe dokunmak. Dürüstlükse desturun, hiç vazgeçme . Seni bilen bilir" notunu düştü.