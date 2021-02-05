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Baler'e oğlundan dayanıklılık testi

Yoga ve pilatesi hayatından eksik etmeyen Etel Baler evinde yoga yaparken oğlu dayanıklık testi yaptı.

05 Şubat 2021 Cuma
Baler'e oğlundan dayanıklılık testi

İki çocuk sahibi Etel Baler, hamileliği süresince pilates yapmıştı. Doğum yaptıktan sonra uzun yıllar pilatese ve yogaya devam eden Baler, yoga eğitmeniyle derslere ağırlık veriyor. Etel Hanım, formda kalmasının sırrını düzenli yogaya bağlıyor. Evinde yoga yaptığı anları kayda alan Baler'in yogada yaptığı zorlu hareketler ise takipçileri tarafından takdir topladı. Oğlu Leo'nun annesinin yanına gelip gıdıklaması ise herkesi güldürdü. Yoga pozisyonu değiştirmeden oğlunun şakasına gülen Etel Hanım ise oğlu Leo'nun dayanıklılık testinden başarıyla geçti.

Etel Baler leobaler yoga fit

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